ЦИК приняла уже 180 протоколов с "мокрыми" печатями

В пятницу вечером Центризбирком принял оригинальные протоколы об итогах голосования 67 окружкомов

Фото: AFP

Центральна избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду уже от 183 окружных избирательных комиссий.

На заседании в пятницу Центризбирком принял оригинальные протоколы об итогах голосования 67 окружкомов.

"Таким образом, по состоянию на 26 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 183 округов", – сказано в сообщении ЦИК.

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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