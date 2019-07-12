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В МВД поступило рекордное количество сообщений о нарушениях за всю избирательную кампанию

12 июля, 14:04

За вчерашний день поступило 324 сообщения о нарушениях

Фото: AFP / Vyacheslav OSELEDKO
Фото: AFP / Vyacheslav OSELEDKO.

В четверг, 11 июня в милицию поступило более 300 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом во время брифинга сказал советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко на брифинге по работе МВД во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

"Сейчас наша система работает над тем, чтобы обеспечить свободное волеизъявление и не допустить тех правонарушений, которые были на предыдущих выборах. Хотя, по вчерашние сутки, по нашим данным мы перешли (порог - ред.) 300 сообщений о нарушениях - и это наибольшее число за эту короткую предвыборную кампанию. За вчерашний день их было 324... Протоколов составлено 101, а если говорить о всей предвыборной кампании, то их уже 3383 зарегистрировано в Едином учете. Открыто в ЕРДР 167 и составлено протоколов 695", - сказал он.

По словам советника министра, такие показатели говорят о том, что следующие 10 дней, последний - в следующую пятницу, перед днем тишины, будут проходить на пике по количеству нарушений.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


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Тег выборы, МВД, нарушения, парламентские выборы

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