В Одесской области в психбольнице зафиксировали признаки принуждения к голосованию

Нарушение зафиксировали в избирательном участке на базе психбольницы

Фото: AFP

В селе Александровка, недалеко от Одессы, на специальном избирательном участке на базе областной психбольницы №2 зафиксировали признаки принудительного голосования.

Наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня". По меньшей мере двое избирателей сообщили такие сведения медицинской сестре.

По указанному факту составили акт о нарушении. Работники полиции, которые дежурили на избирательном участке, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

"Согласно ч. 2 ст. 6 Закона Украины "О выборах Президента Украины" запрещено применение насилия, угроз, обмана, подкупа или любых других действий, препятствующих свободному формированию и свободному выявлению воли избирателя. Согласно ч. 1 ст. 157 УК "препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права или права участвовать в референдуме, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса, инициативной группы референдума, комиссии по референдуму, члена избирательной комиссии, члена инициативной группы референдума, члена комиссии по референдуму или официального наблюдателя при выполнении ими своих полномочий, соединенные с обманом или принуждением, а также уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин – наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок", – напомнил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА в Одесской области Анатолий Бойко.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения. Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в 8:00в Украине стартовал второй тур выборов президента. В эту стадию вышли шоумен Владимир Зеленский, за которого в первом туре отдали голоса 30,24% избирателей (5 714 034 бюллетеня), и действующий глава государства Петр Порошенко, которому выразили поддержку 15,95% избирателей (3 014 609 бюллетеня).

В столице проголосуют более 55 тысяч людей, изменивших перед вторым туром выборов место голосования. Также отмечается, что в первом туре в Киеве голосовали более 48 тысяч украинцев, изменивших место голосования.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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