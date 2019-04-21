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В Украине началось голосование во втором туре выборов президента

Сегодня, 08:00

Открыли свои двери почти 30 тысяч избирательных участков

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Сегодня, 21 апреля, в 8:00 в Украине стартовал второй тур выборов президента. В эту стадию вышли шоумен Владимир Зеленский, за которого в первом туре отдали голоса 30,24% избирателей (5 714 034 бюллетеня), и действующий глава государства Петр Порошенко, которому выразили поддержку 15,95% избирателей (3 014 609 бюллетеня).

В субботу, 20 апреля, в 23:00 по киевскому времени (в 8:00 21 апреля по местному времени) в Канберре начал работу первый избирательный участок №900001 в посольстве Украины в Австралии .

Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать избиратели, зарегистрированные на Зеленом континенте и Новой Зеландии. Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).

Напомним, полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий. Таким образом, правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что все участковые комиссии получили бюллетени для голосования . Бюллетени были переданы на почти 30 тысяч участков.

Кроме того, на период выборов ГСЧС привлечет 40 тысяч спасателей , также Госслужба по чрезвычайным ситуациям задействует более двух тысяч единиц техники.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег Порошенко, Зеленский, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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