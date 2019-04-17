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В плюс или в минус: как чехарда с дебатами повлияет на рейтинги Зеленского и Порошенко

Сегодня, 14:24

Эксперты разделились во мнении, подводя результаты трехнедельной гонки и неопределенности с дебатами

Фото: Сегодня

Противостояние между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в течение последних трех недель повлияло на определение избирателей. Заявления, видеоролики, шумиха с датой и местом проведения дебатов и сдача анализов сыграли как в плюс, так и в минус каждому из кандидатов. Такое мнение в комментариях "Сегодня" высказали политологи Владимир Фесенко и Алексей Гарань.

Так, Владимир Фесенко считает, что от ситуации с дебатами и анализами выиграла команда Зеленского. А вот кандидат Порошенко лишь потерял голоса избирателей за это время. 

"В случае с Зеленским, это сыграло ему в плюс. Эта ситуация с дебатами, сам формат дискуссии – в форме видеообращений. Это все игра, которая комфортна и приемлема для Зеленского. Зеленскому удалось навязать свой формат кампании, свой формат дискуссии. Для Порошенко это сыграло, скорее, в минус. При чем это видно даже по рейтингам. Некоторым потенциальным сторонникам Порошенко, особенно людям с консервативными взглядами, не понравилось, что он начал играть в ту же игру, что и Зеленский. Плюс, были ошибки, вещи, которые воспринимались критично даже сторонниками Порошенко – билборд с Путиным, известный ролик с КАМАЗом", – продолжает эксперт.

В свою очередь профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань считает, что дискуссия вокруг дебатов, сдача анализов помогли Порошенко. Благодаря этому кандидат показал свою открытость.

"Вся дискуссия вокруг дебатов и сами дебаты могут добавить Порошенко голосов. И что-то забрать у Зеленского. Порошенко показывал свою открытость и готовность идти на диалог", – рассказывает Гарань.

При этом, по мнению обоих экспертов, сами дебаты не повлияют на результат выборов. Ведь основная масса людей уже определилась с выбором.

"Дебаты, в основном, влияют лишь на тех, кто колеблется. Это меньшинство. Основная масса избирателей уже определилась, за кого голосовать. Их меньше 20 %", – говорит Фесенко.

Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия . Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, фесенко, гарань, выборы 2019

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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