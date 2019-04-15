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В МВД сообщили о росте количества нарушений на выборах

Сегодня, 14:44

Чем ближе второй тур голосования, тем больше обращений поступает в полицию, открыто очередное уголовное производство

Фото: Сегодня

В Украине после первого тура выборов президента растет количество нарушений избирательного процесса: если неделю назад было более 500, то сейчас уже почти 800.

Об этом рассказал на брифинге советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, передает телеканала "112 Украина".

По его словам, в полицию продолжают поступать заявления о нарушениях избирательного законодательства в каждой области. только за вчерашний день открыто одного уголовное производство.

"Ежедневно к нам поступают разнообразные обращения о нарушениях. За минувшие сутки было 20 сообщений, в ЕРДР внесено одно. Если говорить о втором туре выборов, то у нас сейчас 779 заявлений и сообщений, связанных именно с процессом. Эти цифры говорят о том, что в каждой области есть нарушения, и нам хотелось бы, чтобы их было меньше", – рассказал Стойко.

Напомним, в Центризбиркоме уже давали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.


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Тег выборы, МВД, нарушения, стойко

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