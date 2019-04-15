Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

ЦИК передала бюллетени на заграничные избирательные участки

Сегодня, 11:49

В сравнении с первым туром выборов, на второе голосование выбелено на 16 тысяч бюллетеней больше

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия передала на заграничные участки для голосования во втором туре выборов президента Украины 436,5 тысячи бюллетеней. Отметим, что на первый тур выборов было передано 420 тысяч бюллетеней, сообщила пресс-службу ЦИК.

Так, на сегодняшнем заседании Центризбиркома бюллетени были переданы участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины – и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Отмечается, что от полиграфкомбината "Украина" дипломату было передано на 101 избирательный участок 436 тысяч 528 бюллетеней

После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии.

Напомним, на днях была озвучена стоимость проведения второго тура выборов. Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов и на выборы 21 апреля из государственной казны планируется потратить 13,689 млн гривен.

Отметим, что журналисты "Сегодня" во втором туре будут голосовать вместе с заробитчанами за границей. Зрители увидят, как проходит волеизъявление в Израиле, ОАЭ, Китае, США, Австралии, Португалии, Японии, Канаде, Бельгии, Иране, Турции и Германии.

Отметим, что на заграничных участках первыми начинают голосовать украинцы в Австралии: из-за разницы во времени избирательный участок в Канбере открывается уже в 23:00 по киевскому времени в субботу. Читайте подробней в материале "Сегодня", как украинцы проголосовали за границей в первом туре выборов.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как изготавливались бюллетени и сколько они стоят.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, ЦИК, бюллетень, второй тур, голосование, избирательные участки

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК передала бюллетени на заграничные избирательные участки". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Закарпатье автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП

1 апреля, 10:39

В результате аварии председатель комиссии получила телесные повреждения

На выборы президента не пришли свыше десяти миллионов украинцев

1 апреля, 04:04

Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 млн 711 тыс. 933

Подпись пустых бюллетеней и сумка с деньгами возле участка: какие нарушения зафиксировали на Донбассе

1 апреля, 00:57

В Славянске за зданием одного из избирательных участков была обнаружена сумка с деньгами и документацией, связанной с выборами

"Рулон" в 80 см и 10 степеней защиты: как изготавливались бюллетени и сколько они стоят

31 марта, 15:20

Государство потратило круглую сумму для того, чтобі украинцы смогли поставить галочку и выбрать президента

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

В Украине готовят "Кровную месть"

Генерал озвучил сценарий масштабного вторжения России

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали
Загрузка...

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

Вчера, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл