ЦИК передала бюллетени на заграничные избирательные участки

В сравнении с первым туром выборов, на второе голосование выбелено на 16 тысяч бюллетеней больше

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия передала на заграничные участки для голосования во втором туре выборов президента Украины 436,5 тысячи бюллетеней. Отметим, что на первый тур выборов было передано 420 тысяч бюллетеней, сообщила пресс-службу ЦИК.

Так, на сегодняшнем заседании Центризбиркома бюллетени были переданы участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины – и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Отмечается, что от полиграфкомбината "Украина" дипломату было передано на 101 избирательный участок 436 тысяч 528 бюллетеней

После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии.

Напомним, на днях была озвучена стоимость проведения второго тура выборов. Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов и на выборы 21 апреля из государственной казны планируется потратить 13,689 млн гривен.

Отметим, что журналисты "Сегодня" во втором туре будут голосовать вместе с заробитчанами за границей. Зрители увидят, как проходит волеизъявление в Израиле, ОАЭ, Китае, США, Австралии, Португалии, Японии, Канаде, Бельгии, Иране, Турции и Германии.

Отметим, что на заграничных участках первыми начинают голосовать украинцы в Австралии: из-за разницы во времени избирательный участок в Канбере открывается уже в 23:00 по киевскому времени в субботу. Читайте подробней в материале "Сегодня", как украинцы проголосовали за границей в первом туре выборов.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как изготавливались бюллетени и сколько они стоят.

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