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В Полтавской области на 145-м округе уверенно лидирует "слуга народа"

25 июля, 13:36

Разрыв между лидером и его ближайшим конкурентом составил почти 40% голосов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 145 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов победил кандидат от партии "Слуга народа" Андрей Боблях с 49,16% (37 221 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Юрий Бублик – за него отдали голоса 9,86% избирателей (7 471 голосов). 

Напомним, Боблях Андрей Ростиславович родился 5 марта 1985 года в селе Кармелава Вильнюсской области, Литва, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарка, Полтавская область, мажоритарный округ, результаты выборов

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Сегодня

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