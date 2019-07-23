В Закарпатье на 72-м округе нардеп-самовыдвиженец опередил представителя "Слуги народа"

Разрыв между кандидатами превысил 11%

Фото: Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 72 в Закарпатской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает народный депутат-самовыдвиженец Василий Петевка с 34,29% (16 023 голосов). На втором месте оказался кандидат от партии "Слуга народа" Вадим Носа с 23,18% (10 831 голос).

Напомним, Петевка Василий Васильевич родился 30 января 1967 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение..

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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