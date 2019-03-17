Вкусы электората: когда и как собираются голосовать украинцы

Пойдут голосовать утром и не готовы стоять в очереди на участке

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Вкусы электората: когда и как собираются голосовать украинцы Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cf/2ae/5c88cf2ae6f07.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cf/2ae/5c88cf2ae6f07.png 2019-03-17T07:38:00+02:00 Новости Пойдут голосовать утром и не готовы стоять в очереди на участке

Президентские выборы все больше занимают умы украинцев: число желающих исполнить свой гражданский долг выросло на 4% по сравнению с январем, когда стартовал избирательный процесс. Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", которые на прошлой неделе опросили 5000 респондентов со всех уголков страны. "Сегодня" разобрались, каким же электоральным характером обладает среднестатистический украинец сегодня.

Если говорить о выборах в глобальном смысле, большинство украинцев все же привыкли выполнять свой гражданский долг — 64% голосуют всегда и еще 22% — почти всегда. В грядущем волеизъявлении в конце месяца планируют принять участие уже 83% опрошенных (на 4% больше, чем в январе), правда, лишь 65% абсолютно уверены, что будут голосовать.

"Более низкий уровень мобилизации наблюдается среди молодежи (18—25 и 26—35 лет), а регионально — в Киеве", — отмечают авторы исследования.

Зато информированность украинского избирателя не может не радовать: 82% точно знают, где находится их избирательный участок. Правда, столько же не проверили своих фамилий в списках.

"Более низкий уровень осведомленности о месте голосования наблюдается среди младших опрошенных, жителей Киева и Донбасса, тех, кто будет голосовать впервые или же голосует на выборах очень редко", — поясняют эксперты.

А еще почти половина украинских избирателей — ранние пташки: большинство опрошенных обычно идут отдавать голос с 8:00 до 12:00 (44%).

"В утренние часы любят идти голосовать преимущественно старшие избиратели. В региональном разрезе относительно больше тех, кто голосует утром среди жителей южных и центральных регионов, тогда как на Галичине больше тех, кто голосует между 12 и 15 часами", — подчеркивают в "Рейтинге".

Что касается терпения, в этом люди очень отличаются: большинство (31%) не готовы провести в участке более получаса и почти столько же — 27% — твердо намерены проголосовать, даже если придется ждать в очереди больше двух часов.

"Еще каждый пятый готов ждать до часа. Наиболее терпеливый избиратель — на Востоке, Севере и на Галичине, среди опрошенных старшего возраста".

Не соблазнить украинцев даже посиделками с друзьями — лишь 16% опрошенных согласятся пропустить выборы ради этого заманчивого предложения. Кстати, среди основных мотивов отдать свой голос за того или иного кандидата самым популярным стали надежды на то, что политик может принести изменения в стране.

"Треть выбирает фаворита из-за наличия у него реальной программы развития, четверть — из-за веры в то, что кандидат поведет страну в правильном направлении, или же наличия у него опыта государственного управления. Каждый пятый голосует потому, что кандидат выступает против существующей системы", — говорят социологи.

Скучают по Вакарчуку

А вот еще любопытный факт: украинский избиратель ну ни в какую не хочет принимать тот факт, что известный певец и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук отказался идти в качестве кандидата на президентские выборы. "Почти каждый пятый опрошенный хотел бы, чтобы Вакарчук таки принял участие в выборах. Больше всего таких среди избирателей Западной Украины и Киева", — говорят в "Рейтинге".

Напомним, "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

А ранее стало известно, как кандидаты манипулируют избирателями. Выдают проекты по благоустройству или мелкие ремонты, выполненные за государственные средства, за свою благотворительность.

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.