Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Выборы президента под Киевом: солдаты пришли голосовать строем

Сегодня, 12:10

В Гостомеле проголосовали военнослужащие из военного городка и преимущественно пенсионеры

Фото: общественное движение "Честно"
Фото: общественное движение "Честно".
Выборы президента под Киевом: солдаты пришли голосовать строем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/082/745/5ca082745173d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/082/745/5ca082745173d.jpg Новости В Гостомеле проголосовали военнослужащие из военного городка и преимущественно пенсионеры

В Гостомеле Киевской области солдаты из военного городка пришли голосовать строем, а одной из пенсионерок на избирательном участке стало плохо.

Как сообщается на сайте гражданского движения "Честно", военнослужащие проголосовали в первой половине дня.

При этом, как сообщает издание "Громада Приирпенья", на одном из участков в населенном пункте упала пожилая женщина, ей вызвали медиков. Пенсионерка уточнила, что сначала проголосует, а потом поедет в больницу.

Фото: "Громада Приирпенья"

Ранее мы сообщали, что в Белой Церкви наблюдатель сорвал пломбу с урны с бюллетенями. В полиции Киевской области отметили, что по состоянию на 10:00 31 марта к правоохранителям Киевской области поступило девять сообщений от граждан. По мнению заявителей, печати не соответствуют на урнах, члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают к прикованным к постели больным людям, чтобы те проголосовали по месту жительства. Также выявлены правонарушения по размещению агитации на избирательных участках.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Мы следим за тем, как голосуют в разных регионах страны.

Смотрите, как голосовать правильно и без нарушений:

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег голосование, киевская область, гостомель, выборы президента, выборы-2019

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента под Киевом: солдаты пришли голосовать строем". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы президента: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 12:15

Следим за ходом событий в онлайн-режиме

Более 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки

Сегодня, 11:56

Сменить избирательный адрес у украинцев была возможность до 25 марта

Выборы президента Украины: как голосуют избиратели за пределами страны

Сегодня, 11:49

101 избирательный участок открыт в 72 страна мира

Выборы президента: в полицию поступили десятки сообщений о нарушениях

Сегодня, 11:34

Полиция сегодня работает в усиленном режиме и уже с самого утра и следит за ситуацией на избирательных участках

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Появились новые подробности гибели принцессы Дианы

Обильное питье: печальные последствия

Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Яркая жена Максима Коваля

Официально: Екатерина Кухар вышла замуж

Американцы показали новый боевой вертолет (видео)

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна