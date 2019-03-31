Выборы президента под Киевом: солдаты пришли голосовать строем
В Гостомеле проголосовали военнослужащие из военного городка и преимущественно пенсионеры
В Гостомеле Киевской области солдаты из военного городка пришли голосовать строем, а одной из пенсионерок на избирательном участке стало плохо.
Как сообщается на сайте гражданского движения "Честно", военнослужащие проголосовали в первой половине дня.
При этом, как сообщает издание "Громада Приирпенья", на одном из участков в населенном пункте упала пожилая женщина, ей вызвали медиков. Пенсионерка уточнила, что сначала проголосует, а потом поедет в больницу.
Фото: "Громада Приирпенья"
Ранее мы сообщали, что в Белой Церкви наблюдатель сорвал пломбу с урны с бюллетенями. В полиции Киевской области отметили, что по состоянию на 10:00 31 марта к правоохранителям Киевской области поступило девять сообщений от граждан. По мнению заявителей, печати не соответствуют на урнах, члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают к прикованным к постели больным людям, чтобы те проголосовали по месту жительства. Также выявлены правонарушения по размещению агитации на избирательных участках.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Мы следим за тем, как голосуют в разных регионах страны.
Смотрите, как голосовать правильно и без нарушений:
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