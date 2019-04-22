Выборы президента Украины: в ОБСЕ дали оценку
Выборы в Украине были конкурентными, соответствовали фундаментальным стандартам волеизъявления
Второй тур президентских выборов в Украине соответствовал мировым стандартам. Об этом заявил в понедельник на брифинге миссии международных наблюдателей специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.
"Выборы в Украине были конкурентными, соответствовали фундаментальным стандартам волеизъявления", - отметил он.
Отметим, что победа Владимира Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Владимир Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Петра Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.
В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.
Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.
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