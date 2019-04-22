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"Не дождусь нашего сотрудничества": Тереза Мэй обратилась к Зеленскому

Сегодня, 14:47

Британский премьер напомнила будущему президенту о важности стабильности в Украине для безопасности Европы

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй присоединилась к множеству остальных мировых лидеров, которые поздравили Владимира Зеленского с предварительными результатами второго тура выборов президента Украины.

"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на президентских выборах. Стабильность на Украине необходима для обеспечения безопасности Европы. С нетерпением жду возможности работать в тесном контакте с вами", – написала британский премьер на своей странице в Twitter.

Мэй также напомнила о решительно поддержке Соединенным Королевством украинского суверенитета.

Напомним, что по факту на данный момент ЦИК обработала 99,09% протоколов. Согласно подсчету 18 327 156 голосов, Зеленский получает 73,22% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45%.

Мы также писали о реакции на результаты выборов скандинавской коллеги Мэй – премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, которая заверила в том, что при новом президенте Осло продолжит поддержку Киева.

Более подробно о реакции мировых лидеров на результаты президентских выборов в Украине вы можете узнать в статье "Сегодня".

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Тег выборы, Великобритания, Зеленский, Мэй, Тереза Мэй, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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