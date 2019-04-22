Зеленский побеждает на выборах: реакция Норвегии
При новом президенте Осло продолжит поддерживать евроатлантический выбор, реформы и суверенитет Украины
Норвегия поддерживает выбор, который украинцы сделали во втором туре президентских выборов 21 апреля, и поздравила избранного президента Владимира Зеленской с победой в президентской гонке.
Об этом на своей странице в Twitter заявила премьер-министр королевства Эрна Сульберг.
"Поздравляем нового президента Украина Владимира Зеленского. Норвегия продолжит поддержку евроатлантического выбора Украины, программы реформ, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с командой Зеленского", – написала она.
Напомним, что по факту на данный момент ЦИК обработала 98,31% протоколов. Согласно подсчету 18 180 510 голосов, Зеленский получает 73,16% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,52%.
Мы также писали о реакции на результаты выборов со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте, которая уже поздравила Владимира Зеленского и обещала продолжить поддержку украинского народа.
Более подробно о реакции мировых лидеров на результаты президентских выборов в Украине вы можете узнать в статье "Сегодня".
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