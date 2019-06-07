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75 лет с высадки в Нормандии: пожилой десант повторил свои прыжки

7 июня, 04:51

Парашютисты, высадившиеся в Нормандии в 1944 году, повторили свои прыжки спустя 75 лет


Снова в небе, несмотря на почтенный возраст: в 75-ю годовщину со дня высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии ветераны Второй мировой войны решили повторить свой подвиг и десантироваться с парашютом.

На летном поле завершают последние приготовления – и ветераны Второй мировой бодро шагают к самолету.

Уже в небе 95-летний Гарри Рид и его 94-летний товарищ Джон Хаттон готовятся повторить свои прыжки, совершенные в далеком 1944-ом.

Свою высадку – на этот раз в тандеме с инструктором – старички посвящают сослуживцам, павшим 75 лет назад. На земле ветеранов встречают аплодисментами.

Вместе с ними во французском Саннервилле высаживаются еще 280 десантников. Но сегодня все внимание приковано к старичкам.

"Наверное, это мой последний прыжок, мне 94, в октябре будет 95. Мы с женой вместе уже 69 лет, она сейчас не очень хорошо себя чувствует. Но я решил воспользоваться случаем и выскользнул через заднюю дверь и вот я здесь", – признался Хаттон.

А вот его коллега Гарри Рид прощаться с небом пока не планирует.

"Я летел и думал о том, как же хорошо парить в небе. Это был прекрасный прыжок – я получил удовольствие и благодарен за то, что мне предоставили такую возможность", – сказал он.

Старейшим в компании ветеранов стал американец Том Райс – ему 97 лет. Свой прыжок, совершенный в 1944 году, он считает худшим в карьере, поэтому решил его исправить. Он говорит, что приземлился практически в том же месте, где и 75 лет назад – во французском Карантане.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников антигитлеровской коалиции с 75-й годовщиной операции "Оверлорд", когда британский и американский десант начал Нормандскую кампанию во Франции, открыв второй фронт против нацистской Германии в Европе.

Мы также писали, что российского президента Владимира Путина не пригласили на мемориальные мероприятия, которые проходят во Франции по упомянутому поводу.

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Тег Франция, парашют, вторая мировая, пожилые люди, нормандия, первая мировая

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