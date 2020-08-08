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Ад в раю: на курорт в Италии обрушился торнадо (видео)

8 августа, 06:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Образовавшийся в море вихрь, который вышел на берег в Сицилии, сняли на видео

Вскоре после того, как на одном из украинских курортов посреди бела дня в море образовался водный смерч, очевидцами этого достаточно редкого природного явления стали и отдыхающие на одном из пляжей в Италии.

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Жуткое зрелище сняли 5 августа в коммуне Чефалу на севере итальянского острова Сицилия.

Люди беспечно снимали приближающийся к ним вихрь. До тех пор, пока он не вышел на берег – тогда зрители стали в панике разбегаться в разные стороны.

На снятых кадрах видно, как ветер поднимает в воздух большое количество песка на пляже. Однако итальянские СМИ утверждают, что существенного вреда стихия не нанесла.

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Напомним, в прошлом году в Италии сняли на видео похожее зрелище. В тот раз ураган прошелся по побережью Адриатического моря в провинции Равенна.

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Также сообщалось, что в 2019 году непогода буквально разрывала Италию – пока юг страны страдал от аномально жаркой погоды, на север и центр Аппенинского полуострова обрушились ливни с грозами и шквалами.

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Италия ураган смерч стихийное бедствие торнадо
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