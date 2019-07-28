Ветер кидал машины, а в Риме залило метро: на Италию обрушилась непогода

Жертвами непогоды стали в центре и на севере Аппенин стали как минимум три человека











Пока юг Италии страдает от аномально жаркой погоды, на север и центр Аппенинского полуострова обрушились ливни с грозами и шквалами.

Как пишет ANSA, жертвами непогоды стали как минимум три человека, а также не менее шести автомобилей или 20 домов были повреждены.

Так, в Фьюмичино, городе-спутнике Рима, торнадо поднял автомобиль с 27-летней женщиной внутри и кинул дренажный канал и забор, в результате чего она скончалась.

Также во время забега в Альто-Адидже норвежскую участницу поразила молния. Соревнования прервали из-за непогоды, но группа 45-летней норвежки оказалась в изолированной зоне, и их не успели предупредить.

А в городе Ареццо нашли тело пропавшего накануне 72-летнего мужчины. Причина его смерти неизвестна, так как его обнаружили в канаве среди грязи и мусора.

Не обошла непогода стороной и Рим – из-за прошедшего в городе ливня несколько станций метро оказались затоплены.

Напомним, что на этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса, в Нидерландах – 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, а в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

Мы также писали, что в Польше из-за жары мелеют реки. Местами уровень воды в Висле опустился до 40 см, поэтому некоторые осмеливаются пересекать ее вброд.

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