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Активность "желтых жилетов" идет на спад – МВД Франции

29 апреля, 09:49

Манифестанты готовятся к массовым демонстрациям первого мая

Фото: AFP

Во Франции 23,6 тыс. человек приняли участие в 24-й акции движения "желтых жилетов", сообщило МВД страны.

Наиболее массовые события проходили в Париже, где на улицы вышли 2,6 тыс. участников, а также в Страсбурге и Бордо. Для сравнения, в предыдущую субботу в акции "желтых жилетов" приняли участие 27,9 тыс. человек. В Париже находились около девяти тысяч участников.

По мнению комментаторов, часть "желтых жилетов" в эту субботу решили сделать паузу, чтобы сосредоточиться на массовых демонстрациях первого мая совместно с профсоюзами. Но и в нынешней, 24-й акции, уже участвовали представители Всеобщей конфедерации труда Франции.

В столице последняя акция протестов прошла без значительных инцидентов. Полиция провела более 10 превентивных задержаний.

В Страсбурге "желтые жилеты" планировали провести манифестацию "национального и международного масштаба" с привлечением протестующих из Бельгии и Германии. На акцию пришли около 2 тыс. участников, из них небольшое количество немцев.

Также  активисты попытались направится в запрещенные для манифестаций кварталы учреждений Евросоюза и Совета Европы. Правоохранители применили слезоточивый газ в ответ на летевшие в них камни и бутылки.

В дальнейшем некоторым манифестантам удалось довольно близко подобраться к Совету Европы, но их также отбросили. Активисты поджигали мусорные урны и пытались сделать баррикады. Местные власти заявили об ущербе городскому хозяйству Страсбурга и в результате задержали 26 человек. Несколько манифестантов получили ранения.

В Бордо существенных инцидентов не отмечено. Акции в субботу прошли в Марселе, Лионе, Монпелье, Камбре и других городах.

Напомним, что акции протеста продолжили из-за не выполненных требований активистов. В частности, "желтые жилеты" возмущены тем, что Макрон не принял их основное требование – проведение референдума по гражданской инициативе.

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Тег Франция, протесты, Макрон, желтые жилеты

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