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В Страсбурге "желтые жилеты" сцепились с полицией

28 апреля, 03:42

Колонна участников акции пыталась пройти в здание Европарламента

Фото: AFP

В субботу, 27 апреля, прошли очередные акции протеста "желтых жилетов" во многих городах Франции, в частности, в Париже, Страсбурге, Монпелье, Марселе, Лионе и Бордо. В Страсбурге полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP.

Отмечается, что эти выходные стали 24-ми подряд, во время которых происходят протесты.

В парижской полиции заявили, что на антиправительственную акцию пришли около 5,5 тысячи участников, из них не менее 2 тысяч – "желтые жилеты".

В то же время организаторы заявляют о другом количестве – 35 тысяч участников.

"На этот раз к "желтых жилетам" и членам профсоюзов присоединились многие представители левых партий и движений. В целом по стране МВД Франции насчитало в эту субботу 23,6 тысячи митингующих", – говорится в сообщении.

Марш в Париже прошел без столкновений и инцидентов.

В то же время во время выступлений "желтых жилетов" в Страсбурге произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Колонна участников акции пыталась пройти в здание Европарламента.

Митингующие выбрали Страсбург эпицентром протестов на этой неделе, учитывая выборы в Европарламент, которые состоятся через месяц.

"Перед этим городские власти, опасаясь разрушений зданий и насилия, распорядилась запретить акции в части города, где расположено здание Европарламента. Правоохранители оцепили квартал. Попытки митингующих прорваться привели к тому, что полиция применила против участников акции слезоточивый газ", - пишет DW со ссылкой на Reuters.

На кадрах, которые распространяло французское телевидение, видно, как отдельные митингующие бросают в полицейских камни и другие предметы. По обновленным данным, задержали по меньшей мере 42 человека. Трое стражей порядка и трое протестующих получили повреждения.

Ранее мы писали о том, что лидеры "желтых жилетов" выступили с критикой предложенных президентом Франции реформ президента Франции Эммануэлем Макроном реформ и анонсировали новые акции протеста. 


Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов". 

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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Тег Франция, полиция, Страсбург, стычки, желтые жилеты

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