Арест Джулиана Ассанжа в Лондоне: названа официальная причина
В Скотленд-Ярде озвучили, на основании какого документа они задержали основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора
Сегодняшний арест основателя проекта WikiLeaks, австралийца Джулиана Ассанжа полицией британской столицы в посольстве Эквадора в Лондоне был произведен в соответствии с поступившим из США запроса о его экстрадиции.
Об этом 11 апреля сообщили в пресс-служба Скотленд-Ярда.
"Джулиан Ассанж был арестован сегодня, 11 апреля, от имени властей Соединенных Штатов и в дальнейшем был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона", — заявили в правоохранительных органах.
В Скотленд-Ярде добавили, что "в ближайшее время" Ассанж предстанет перед судом, уточнив, что в речь идет об ордере на его экстрадицию в Соединенные Штаты.
В то же время, в Госдепартаменте и Министерстве юстиции подтвердили, что им известно об аресте Джулиана Ассанжа в Великобритании, однако как-либо комментировать это отказались.
По данным агентства Press Association, после ареста основателя WikiLeaks доставили в Вестминстерский магистратский суд.
Напомним, что после ареста президент Эквадора Ленин Морено признался, что согласился выдать Ассанжа Великобритании только при условии, что его не экстрадируют в страну, где журналисту будут грозить смертная казнь либо пытки.
Мы также писали, что на прошлой неделе эквадорские власти опровергали информацию о том, что они планируют выслать Ассанжа из посольства республики в Лондоне.
Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:
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