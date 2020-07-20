За что задержали экс-главу "Укравтодора" Новака: подробности расследования

Задержанному в Польше экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку светит до 12 лет тюрьмы, если будет в суде доказана его вина. Его подозревают в хищении средств, которые выделялись на дорожные работы в Украине. Об этом рассказали на брифинге представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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По словам директора НАБУ Артема Сытника, следователями было установлено, что рядом лиц была создана преступная организация, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли средства для ремонта дорог в Украине. Сложность расследования была в том, что преступные действия, по мнению следствия, начинались на территории Украины, а заканчивались, в частности взятки, на территории другого государства (Польши). Поэтому для того, чтобы собрать доказательства, нужно были вести расследование и в Украине, и в Польше. Поэтому в 2019 году вместе с поляками была создана международная совместная следственная группа.

К тому же, как заявил глава ведомства, у главного подозреваемого двойное гражданство – Украины и Польши.

Сейчас в Киеве, Львове и на территории Польши проводятся более 50 обысков.

"На сегодняшний день привлечены к уголовной ответственности четыре человека, ряд лиц задержаны, в том числе руководитель "Укравтодора", сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени", – сказал Сытник и добавил, что дальше в отношении задержанных будут избираться меры пресечения, заблокируют и арестуют их денежные средства и активы на территории обеих стран.

В свою очередь и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщил подробности, как именно совершались преступления и какую роль в этой схеме выполнял Новак. По его словам, правоохранители Украины и Польши расследовали события 2016-2019 годов, когда экс-глава "Укравтодора" с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды.

"Один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины, когда украинские компании выполняли строительство, но по тем или иным причинам не могли выполнить его до конца в соответствующие сроки, и и.о. главы "Укравтодора" высказывал предложения за определенное вознаграждение "решить" их проблемы по продлению договоров во избежание штрафных санкций. Способ был специфический: когда на территории Польши создавалось предприятие и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юрлица, или наличными, эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом легализовали средства. Другой эпизод – это также и.о. главы "Укравтодора" предлагал создать одно совместное предприятие на территории Польши с одной из международных компаний, которое осуществляет строительство дорог. Он предлагал свои услуги по содействию и предлагал, что 50% уставного капитала компании будет предоставлено его людьми. И после завершения работы в Украине планировал возглавить или войти в наблюдательный совет компании", – заявил представитель САП.

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В то же время Сытник уточнил, что "сумма тендеров, которая отрабатывается, составляет 270 млн евро". Наказание за инкриминируемое преступление по ст. 368 ч. 4 предполагает до 12 лет лишения свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре 2019 года Славомир Новак подал в отставку. Тогда он объяснял это тем, что у него есть "нового предложение" и "личные планы". Мы разбирались, что успел сделать польский реформатор за три года с украинскими дорогами.

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