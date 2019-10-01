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Атака с саблей на училище в Финляндии: новые детали о напавшем

1 октября, 16:28

Злоумышленник оказался одним из учащихся

/ Фото: Reuters

Подозреваемый в нападении на професиональное училище в финском городе Куопио сам посещает занятия в этом учебном заведении.

Об этом пишет местное издание Iltalehti, ссылаясь на очевидцев.

Свидетели утверждают, что 1 октября он принес с собой в сумке саблю или меч и во время занятия напал на учителя. После этого началась паника, и часть находившихся в классе начали бросать в преступника стулья.

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Мотив злоумышленника остается неизвестным. Прибывшие на место событий полицейские его задержали.

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Как уже сообщалось, в результате нападения один человек погиб, а десять, включая предполагаемого преступника, пострадали.

Напомним, пару месяцев назад в Германии произошло шокирующее убийство – в Штутгарт, который традиционно считается одним из самых безопасных в стране, прямо на улице мужчину зарубили мечом.

Мы также писали, что в августе мужчина с мачете набросился на людей в центре Сиднея. В результате одна женщина была ранена и попала в больницу. Ранить других злоумышленнику помешали сами очевидцы – задержали его, обороняясь всевозможными подручными средствами.

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Финляндия сабля меч училище

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