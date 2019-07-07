Авария автобуса с украинцами в Польше: известна причина и детали о пострадавших

Среди пострадавших в аварии были дети, всем пострадавшим оказана медицинская помощь

Украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал в кювет на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе не случайно. К счастью, никто из 11 пострадавших не получил тяжелых травм. А 50-летний водитель автобуса, прибыв в полицейский участок, признался, что уснул. Об этом сообщает TVN24.

По информации польского СМИ, водитель автобуса рассказал полицейским, что не заметил, как уснул за рулем, а проснулся уже в кювете, когда автобус перевернулся.

"Водитель был трезвым. В автобусе путешествовали 37 граждан Украины – 35 пассажиров и два водителя", – цитирует СМИ начальника штаба Кшиштофа Барабаша, дежурного из штаба повятской полиции в Бжеге.

Первоначально службы сообщили, что пострадали 15 человек. Позже выяснилось, что в больницы были доставлены не 5, а 11 человек, в том числе дети 7 и 11 лет. Сейчас ничто не угрожает их жизни.

Двое из раненых забрали вертолеты воздушно-спасательной службы. Пять человек уже покинули больницы, сообщила Патриция Кашуба из полиции в Бжеге.

Напомним, в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии, которая произошла в 02:40 по киевскому времени, погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

А 30 апреля, на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, который перевозил граждан Украины. После столкновения автобус перевернулся в кювет, украинцы получили травмы и были доставлены в больницу.

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