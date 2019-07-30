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Авария на Дунае: в Будапеште повторно арестовали украинского капитана
Сегодня, 01:21
Украинец находился с 13 июня под домашним арестом
Авария на Дунае: в Будапеште повторно арестовали украинского капитанаhttps://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B92019-07-30T01:21:22+03:00Евросоюз
Украинец находился с 13 июня под домашним арестом
Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей. Адвокат задержанного и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей.
Интернет-портал Police.hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.