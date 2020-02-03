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Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: Нидерланды предъявили первые обвинения

3 февраля, 17:16

В число обвиняемых попали четыре фигуранта расследования

/ Фото: AFP

Нидерландская прокуратура выдвинула обвинения фигурантам дела об авиакатастрофе малайзийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

В список обвиняемых попали четыре человека, включая боевика Олега Пулатова (позывной "Гюрза"), сообщила 3 февраля его адвокат Елена Кутьина.

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Для его защиты была организовала международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Кутьина назвала основным принципом стороны защиты презумпцию невиновности.

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Напомним, что ранее международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, называла имена четырех подозреваемых: это россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Новости "Сегодня" также сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе о причастных к сбиванию самолета.

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авиакатастрофа MH17 крушение Боинга

Источник: ТАСС

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