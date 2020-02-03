Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: Нидерланды предъявили первые обвинения

В число обвиняемых попали четыре фигуранта расследования

/ Фото: AFP

Нидерландская прокуратура выдвинула обвинения фигурантам дела об авиакатастрофе малайзийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

В список обвиняемых попали четыре человека, включая боевика Олега Пулатова (позывной "Гюрза"), сообщила 3 февраля его адвокат Елена Кутьина.

Реклама

Для его защиты была организовала международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Кутьина назвала основным принципом стороны защиты презумпцию невиновности.

Напомним, что ранее международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, называла имена четырех подозреваемых: это россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Новости "Сегодня" также сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе о причастных к сбиванию самолета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама