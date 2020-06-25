Автобус с десятками людей вылетел с моста: фото и видео жуткого ДТП в Варшаве

В результате аварии один человек погиб и больше 20 получили ранения

В Польше, где раньше в результате дорожной аварии с микроавтобусом погиб украинец, произошло новое смертельное ДТП.

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Как сообщает Onet, 25 июня в Варшаве городской автобус-"гармошка" №186 пробил заграждение виадука, в результате чего транспортное средство разломилось пополам, и его передняя часть, вылетев с виадука, упала на дорогу с пятиметровой высоты.

По предварительной информации авария произошла по вине водителя, который потерял сознание, находясь за рулем.

Для помощи пострадавшим прибыли более 60 спасателей, в том числе был выделен медицинский вертолет.

Министр здравоохранения Польши Букаш Шумовский сообщил, что в результате случившегося один человек погиб, а 23 были ранены, включая пятерых, которые находятся в тяжелом состоянии. Госпитализация потерпевших продолжается. Среди потерпевших есть дети.

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Видео: Reuters

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Украинское посольство пока не сообщало, есть ли пострадавшие украинцы в результате ДТП.

Напомним, ранее в этом году в Польше 51-летний гражданин Украины устроил массовое ДТП – будучи за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения, он повредил семь припаркованных автомобилей в городе Катовице.

Также в начале года в польском селе Кобеля грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились двое молодых украинцев. В результате ДТП они погибли.

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