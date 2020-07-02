Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в Польше: одно авто сгорело (фото)

В Польше, где ранее в этом году произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, случилась новая крупная авария с участием украинского автобуса.

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Как сообщает TVN24, днем 2 июля на национальной дороге №1 в городе Богуславец в Силезском воеводстве столкнулись два грузовика и автобус с украинцами. Всего в нем ехали 26 человек, но сколько именно из них были гражданами Украины – не указывается.

Один из грузовиков перевозил огнеопасное вещество и после ДТП загорелся и сгорел дотла вместе с накладными, поэтому пока что неизвестно, что именно он перевозил. Огонь также перекинулся на второй грузовик, но прибывшие пожарные его потушили.

В результате случившегося 32 человека пострадали, при этом состояние шестерых оценивается как тяжелое.

В спасательной операции участвовали семь карет скорой помощи и четыре военно-медицинских вертолета.

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По данным издания, автобус ехал в город Слупск. Украинские консулы сообщили агентству "Укринформ", что уже приступили к установлению перевозчика. По предварительной информации, автобус направлялся из Тернопольской области.

Причины аварии пока что не были установлены.

Напомним, на прошлой неделе в Варшаве автобус-"гармошка" пробил заграждение виадука, в результате чего разломился пополам, а его передняя часть, вылетев с виадука, упала на дорогу с пятиметровой высоты.

Также сообщалось, что прошлым летом направлявшийся в сторону Влоцлава автобус с украинцами съехал в кювет. В результате аварии пострадали 11 человек, а водителю грозит до восьми лет тюрьмы.

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