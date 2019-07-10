ДТП с украинским автобусом в Польше: водителю грозит тюрьма

Шофера могут отправить за решетку на восемь лет

В Польше выдвинули обвинения в совершении ДТП водителю украинского автобуса: 50-летнему мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за непреднамеренную аварию, в которой пострадало более десяти человек.

Как сообщил представитель окружной прокуратуры города Ополе Станислав Бар, учитывая то, что все участники ДТП были гражданами Украины, Польша может передать рассмотрение этого дела украинскому правосудию, сообщает Polsatnews.pl.

"По нашим предварительным данным, причиной аварии была сильная усталость водителя, который, вероятнее всего, в определенный момент уснул за рулем. Прокурор предъявил 50-летнему Николаю Б. обвинения в непредумышленном ДТП, за что, согласно польскому уголовному кодексу, грозит наказание до восьми лет лишения свободы", – заявил прокурор.

Напомним, в результате аварии пострадали 11 человек из 37, находившихся в автобусе. К счастью, обошлось без серьезных ранений.

Отметим, что в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии, которая произошла в 02:40 по киевскому времени, погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

А 30 апреля, на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области столкнулись грузовик КамАЗ и автобус Yutong, который перевозил граждан Украины. После столкновения автобус перевернулся в кювет, украинцы получили травмы и были доставлены в больницу.

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