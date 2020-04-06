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Бездомный украинец случайно поджег в Польше три машины

6 апреля, 05:57

Станислав Кожемякин

Мужчине грозит длительный тюремный срок за порчу чужого имущества

В Польши, где ранее украинцев арестовали за участие в крупной финансовой афере, правоохранительные органы арестовали мужчину, по вине которого во Вроцлаве сгорели три автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, им оказался 40-летний бездомный гражданин Украины, который решил переночевать в чужом автомобиле на одной из городских парковок.

Он проник в припаркованную легковушку и решил перед сном перекурить. При неустановленных обстоятельствах возник пожар, в результате которого машина сгорела. Кроме того, пламя перекинулось еще на два авто – они, хоть и меньше, но тоже были повреждены.

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На место случившегося вызвали полицию, сотрудники которой и обнаружили неподалеку украинского гражданина – после того, как он во всем сознался, его задержали.

Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы за порчу чужого имущества – нанесенный им ущерб оценили в 15 тысяч золотых.

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Напомним, в прошлом месяце в Польше арестовали молодую гражданку Украины, которая побила машины полиции и напала на сотрудницу правоохранительных органов после того, как власти отказались ее депортировать на Родину.

А в ноябре прошлого года молодая полька записала видео с оскорблениями в адрес украинки, с которой ехала вместе в поезде. Расистские высказывания послужили поводом для отчисления ее из вуза. Кроме того, происходящее заинтересовало правоохранительные органы.

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Польша украинцы за границей пожар украинцы в Польше

Источник: Сегодня

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