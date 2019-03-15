Безопасность Европы под угрозой: ФРГ, Нидерланды и Швеция сделали заявление
ДРСМД на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на протяжении десятилетий был вкладом в безопасность Европы, теперь же его будущее вызывает беспокойство. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ФРГ, Нидерландов и Швеции, которое распространено в пятницу на полях конференции по контролю над вооружениями в Берлине.
"Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации вокруг глобальной безопасности и разнообразными угрозами стабильности, включая разрушение существующего режима контроля над сокращением конвенционального и ядерного оружия. В особенности мы обеспокоены будущим Договора о РСМД, который на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы", - говорится в сообщении.
Стороны призвали Россию вернуться к соблюдению соглашения.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.
Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.
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