Безопасность Европы под угрозой: ФРГ, Нидерланды и Швеция сделали заявление

ДРСМД на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы

Фото: Минобороны РФ

Безопасность Европы под угрозой: ФРГ, Нидерланды и Швеция сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg 2019-03-15T11:28:00+02:00 Евросоюз ДРСМД на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на протяжении десятилетий был вкладом в безопасность Европы, теперь же его будущее вызывает беспокойство. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ФРГ, Нидерландов и Швеции, которое распространено в пятницу на полях конференции по контролю над вооружениями в Берлине.

"Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации вокруг глобальной безопасности и разнообразными угрозами стабильности, включая разрушение существующего режима контроля над сокращением конвенционального и ядерного оружия. В особенности мы обеспокоены будущим Договора о РСМД, который на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы", - говорится в сообщении.

Стороны призвали Россию вернуться к соблюдению соглашения.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Безопасность Европы под угрозой: ФРГ, Нидерланды и Швеция сделали заявление". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.