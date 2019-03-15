Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Безопасность Европы под угрозой: ФРГ, Нидерланды и Швеция сделали заявление

Сегодня, 11:28

ДРСМД на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы

Фото: Минобороны РФ
Безопасность Европы под угрозой: ФРГ, Нидерланды и Швеция сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg Евросоюз ДРСМД на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на протяжении десятилетий был вкладом в безопасность Европы, теперь же его будущее вызывает беспокойство. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ФРГ, Нидерландов и Швеции, которое распространено в пятницу на полях конференции по контролю над вооружениями в Берлине.

"Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации вокруг глобальной безопасности и разнообразными угрозами стабильности, включая разрушение существующего режима контроля над сокращением конвенционального и ядерного оружия. В особенности мы обеспокоены будущим Договора о РСМД, который на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы", - говорится в сообщении.

Стороны призвали Россию вернуться к соблюдению соглашения.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. 

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, Европа, РСМД, ДРСМД

Вы сейчас просматриваете новость " Безопасность Европы под угрозой: ФРГ, Нидерланды и Швеция сделали заявление". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрещенные ракеты как стратегия: зачем они США и какова роль Украины в производстве оружия возмездия

Сегодня, 08:35

Эксперт рассказал о глобальном плане Соединенных Штатов в отношении России

США запланировали испытания ракет средней дальности

Вчера, 03:42

В этом месяце Вашингтон выйдет из ДРСМД

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Разогреть до смерти. Какие продукты нельзя греть в микроволновке

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Вчера, 07:00

Потребители сетуют, что добиться своего станет еще сложнее. Эксперты: жалуйтесь в сети

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад