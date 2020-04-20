Больше 200 тысяч зараженных: коронавирус в Испании пересек новую черту

При этом за сутки погибло наименьшее количество человек за месяц

С 31 января, когда в Испании зарегистрировали первого инфицированного коронавирусом, в стране заразились более 200 тысяч человек, о чем 20 апреля сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

По данным ведомства за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 4 266 новых пациентов, после чего их совокупное количество выросло до 200 210. Сейчас эта страна занимает второе место в мире по количеству заразившихся, уступая лишь Соединенным Штатам, где вирус подхватили почти 760 тысяч человек.

Кроме того, за сутки из-за коронавируса в Испании умерли 399 пациентов – это самый низкий показатель стал почти за месяц. Всего коронавирус отнял жизни 20 852 человек в Испании, а максимум смертей был установлен 1 апреля — тогда от COVID-19 скончались 950 человек.

Реклама В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 20 апреля и все подробности

Еще 80 587 пациентов сумели побороть болезнь и выздороветь..

Стоит отметить, что с середины марта в Испании действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, и премьер Педро Санчес выразил надежду, что 22 апреля нижняя палата парламента продлит действие режима до 9 мая включительно.

При этом с 27 апреля в стране разрешить детям выходить на улицу для прогулок в сопровождении взрослых, а с 11 мая планируется "осторожное и поэтапное ослабление карантина". Какие другие послабления ожидаются в ближайшее время в других странах ЕС, читайте в материале "Европа выходит из карантина: где и как ослабляют меры безопасности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама