В Испании бушует коронавирус: 100 тысяч зараженных и новый рекорд смертности

За последние сутки в Испании зарегистрировали 864 смерти от COVID-19

В Испании, которая ранее вернула Китаю некачественные тесты на COVID-19, продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Как сообщили в Минздраве королевства в среду, 1 апреля, в стране зафиксировано 102 136 случаев заражения COVID-19.

По данным ведомства, 9 053 человека умерли, 22 647 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (29 840). Во вторник днем ведомство информировало о 94 417 заболевших и 8 189 жертвах эпидемии. Таким образом, за последние сутки в Испании зарегистрировали 864 смерти от COVID-19, это самый большой показатель с начала эпидемии в стране.

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Первый случай заражения коронавирусом в королевстве был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявляет, что Европа приближается к пику пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

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