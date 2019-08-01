Большинство немцев выступили за вывоз американского ядерного оружия из Германии

Подавляющее большинство граждан ФРГ выступает за вывоз размещенного в Германии американского ядерного оружия. Об этом свидетельствуют представленные в четверг результаты опроса, который провела социологическая служба Kantar ("Кантар") по заказу природоохранной организации Greenpeace. Опрос приурочен к истечению 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией.
Согласно исследованию, за вывоз боеголовок выступили 86% опрошенных. Лишь 8% респондентов высказались против, остальные не определились с ответом. В опросе участвовали 1000 человек, он был проведен в середине июля.
"Результаты данного опроса представляют собой ясный призыв к федеральному правительству – отказаться от размещения атомных ракет средней дальности в Германии", - заявил представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен.
Ранее министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что Европа всерьез встревожена отказом России уничтожить ракету 9М729, которая, как заявили США и НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
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Глава немецкой дипломатии добавил, что цель ядерного разоружения во всем мире все больше теряется из виду.
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
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