За вывоз боеголовок выступили 86% опрошенных. Лишь 8% респондентов высказались против, остальные не определились с ответом

/ Фото: Pixabay

Большинство немцев выступили за вывоз американского ядерного оружия из Германии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 2019-08-01T16:19:00+03:00 Евросоюз За вывоз боеголовок выступили 86% опрошенных. Лишь 8% респондентов высказались против, остальные не определились с ответом

Подавляющее большинство граждан ФРГ выступает за вывоз размещенного в Германии американского ядерного оружия. Об этом свидетельствуют представленные в четверг результаты опроса, который провела социологическая служба Kantar ("Кантар") по заказу природоохранной организации Greenpeace. Опрос приурочен к истечению 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией.

Согласно исследованию, за вывоз боеголовок выступили 86% опрошенных. Лишь 8% респондентов высказались против, остальные не определились с ответом. В опросе участвовали 1000 человек, он был проведен в середине июля.

"Результаты данного опроса представляют собой ясный призыв к федеральному правительству – отказаться от размещения атомных ракет средней дальности в Германии", - заявил представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен.

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Ранее министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что Европа всерьез встревожена отказом России уничтожить ракету 9М729, которая, как заявили США и НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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Глава немецкой дипломатии добавил, что цель ядерного разоружения во всем мире все больше теряется из виду.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Мы также писали, что 3 июля российский президент Владимир Путин подписал принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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