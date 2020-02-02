Борьба с коронавирусом: ученые совершили уникальный прорыв

Итальянские ученые сумели изолировать "уханьский" коронавирус 2019-nCoV, вызвавший в Китае вспышку лихорадки, количество жертв которой превысило 300 человек.
Об этом достижении на пресс-конференции 2 февраля сообщил итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца.
"Изолирование вируса означает множество возможностей его изучить, понять и проверить пути для предотвращения его распространение", – цитирует главу Минздрава Италии издание open.online.
Сперанца выразил надежду на то, что такой прорыв ускорит разработку диагностики и вакцины от коронавируса и заявил о готовности поделиться выделенным штаммом со "всем международным сообществом".
"Теперь от него [коронавируса] будет легче излечиться", – отметил министр.
Вирус был выделен сотрудниками Национального института инфекционных болезней имени Лаззаро Спаланцани в Риме. Генетическую последовательность вируса уже внесли в базу данных GenBank под названием 2019-nCoV/Italy-INMI1.
Напомним, что в самой Италии были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Всего в мире зарегистрировано 14 568 инфицированных, 23 из них – в Европе.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк