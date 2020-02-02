Борьба с коронавирусом: ученые совершили уникальный прорыв

Итальянские исследователи готовы поделиться результатами своей работы со всем миром

/ Фото: Reuters

Итальянские ученые сумели изолировать "уханьский" коронавирус 2019-nCoV, вызвавший в Китае вспышку лихорадки, количество жертв которой превысило 300 человек.

Об этом достижении на пресс-конференции 2 февраля сообщил итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"Изолирование вируса означает множество возможностей его изучить, понять и проверить пути для предотвращения его распространение", – цитирует главу Минздрава Италии издание open.online.

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Сперанца выразил надежду на то, что такой прорыв ускорит разработку диагностики и вакцины от коронавируса и заявил о готовности поделиться выделенным штаммом со "всем международным сообществом".

"Теперь от него [коронавируса] будет легче излечиться", – отметил министр.

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Вирус был выделен сотрудниками Национального института инфекционных болезней имени Лаззаро Спаланцани в Риме. Генетическую последовательность вируса уже внесли в базу данных GenBank под названием 2019-nCoV/Italy-INMI1.

Напомним, что в самой Италии были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Всего в мире зарегистрировано 14 568 инфицированных, 23 из них – в Европе.

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