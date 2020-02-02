Число жертв коронавируса в Китае превысило 300 человек

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Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило 14380 человек, умерли 304 жителя страны. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По информации Госкомитета, в тяжелом состоянии находятся 2110 человек, из больниц выписано 328 пациентов, под подозрением на заболевание находятся 19544 жителя Китая. Кроме того, по оценкам ведомства, 163844 человека находились в контакте с инфицированными, с 8044 из них снято медицинское наблюдение, под контролем специалистов находятся 137594 жителя Китая.

Ранее мы уже сообщали, что от нового коронавируса из Китая нет вакцины и в ближайшее время она не появится. Также в борьбе с вирусом не поможет использование масок и употребление чеснока. Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Также он назвал людей, для которых коронавирус представляет страшную угрозу.

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Между тем, в Сети появилось видео опустевших из-за эпидемии смертельного коронавируса городов Китая. Обстановка на улицах просто устрашающая. В ролике сняты города Санья, Гуйлинь и Ухань. На улицах практически нет людей и царит полный хаос. Магазины тут закрыты, а сами дороги перекрыты первым, что попалось под руку.

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Видео: Mash, Telegram

А тем временем, из китайской провинции Хубэй хочет эвакуироваться 51 украинец. Об этом рассказали в посольстве Украины в КНР. Дипломаты отметили, что они поддерживают контакты с украинцами, которые находятся в городе Ухань и других городах провинции Хубэй, с помощью сотовой связи и соцсетей.

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