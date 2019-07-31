Новый глава британского правительства и его супруга подали на развод еще прошлой осенью

Борис Джонсон. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Борис Джонсон перевез любовницу в резиденцию премьера Британии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD 2019-07-31T15:09:00+03:00 Евросоюз Новый глава британского правительства и его супруга подали на развод еще прошлой осенью

Избранный новым премьер-министром Великобритании консерватор Борис Джонсон нарушил многовековую традицию и въехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит не со своей супругой, а с любовницей.

В сентябре 2018 года после 25 лет семейной жизни Джонсон и его жена Марина Уилер объявили о разводе. Причиной тому послужил роман экс-министра иностранных дел с 31-летней советницей его избирательного штаба Кэрри Саймондс. Не смогли удержать Джонсона и Уиллер вместе даже четверо детей.

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При этом новая избранница главы правительства на церемонии переезда стояла в стороне, так как в июне она включилась в предвыборную кампанию Бориса Джонсона.

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Но жить они будут вместе и, как пишет Daily Mail, собираются за свой счет обставить мебелью шикарные 4-комнатные премьерские апартаменты.

Пресс-секретарь премьера уже заверила, что проживание Саймондс на Даунинг-стрит не станет дополнительной нагрузкой для британских налогоплательщиков.

Помимо этого, общественность интересует и другой немаловажный вопрос: будет ли новая женщина премьера сопровождать его на мероприятия, организованные королевой Елизаветой II, которая, как известно, придерживается весьма консервативных взглядов на супружество.

Как считают эксперты, именно по этому причине Кэрри Саймондс не сопровождала Джонсона 24 июля в Букингемском дворце, когда королева поручала новому главе Консервативной партии сформировать и возглавить правительство Великобритании.

Напомним, что перед оглашением результатов внутренних выборов в Консервативной партии Джонсон и Саймондс попали в скандал: соседи услышали из их квартиры в Лондоне крики и вызвали полицию. Однако в ходе беседы с хозяевами прибывшие стражи порядка признаков правонарушения не выявили.

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