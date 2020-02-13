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Борис Джонсон уволил восемь членов правительства

13 февраля, 16:31

Британский премьер объявил первые кадровые перестановки в своем кабинете

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: REUTERS/Hannah McKay

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первые перестановки в своем правительстве, которое он сформировал после победы на выборах лидера Консервативной партии прошлым летом.

В частности, как сообщает BBC, на заседании правительства 13 февраля подали в отставку либо были уволены:

  • министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит;
  • министр международного развития королевства Алок Шарма (заменит Анн-Мари Тревельян);
  • министр по делам бизнеса Андреа Лидсом (заменит Алок Шарма);
  • министр жилищного строительства Эстер Маквей;
  • министр окружающей среды Тереза Вильерс;
  • министр образования Крис Скидмор;
  • канцлер (он же министр финансов) Саджид Джавид (заменит Риши Сунак);
  • министр культуры, СМИ и спорта Никола Морган (заменит Оливер Доуден);
  • генеральный прокурор Джеффри Кокс;
  • младшие министры транспорта Нус Гане и Джордж Фримен.

Стоит отметить, что новый министр по делам бизнеса Алок Шарма также был назначен членом правительства, который отвечает за организацию климатического саммита COP26, который пройдет в этом году в Глазго.

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Джонсону также предстоит еще назначить нового министра для надзора за строительством скоростной железнодорожной линии HS2.

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Напомним, что 1 февраля – спустя почти 4 года после исторического референдума – Великобритания официально покинула состав Европейского союза. Как предполагается, кадровые перестановки в Кабинете помогут премьеру на переговорах во время переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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