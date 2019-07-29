Борис Джонсон запустит дорогостоящую рекламу жесткого Brexit

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о запуске крупнейшей правительственной рекламной кампании со времен Второй мировой войны, чтобы пролоббировать "жесткий" Brexit. Об этом сообщает The Telegraph в понедельник, 29 июля.
Кампания предусматривает беспрецедентный объем размещения на билбордах, радио и телевидении. Часть предварительных мер предусматривает до 100 млн фунтов, потраченных на рекламу в течение следующих трех месяцев.
Джонсон также приказал своим министрам ежедневно проводить совещания о прогрессе в кабинете комитета Cobra – места, отведенного для реагирования на чрезвычайные ситуации в национальных масштабах.
Сам премьер сегодня едет с первым визитом в Шотландию на новой должности, и хочет использовать эту поездку, чтобы показать свою приверженность стимулированию экономического роста за пределами Англии.
Он объявит о дополнительном финансировании в 300 млн фунтов для общин Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, пытаясь уменьшить опасения относительно распада союза после Brexit после того, как шотландские националисты уже назвали его "последним премьер-министром Британии".
Джонсон также планирует поехать в Уэльс, чтобы встретиться с членами сельскохозяйственной общины, и Северной Ирландии, чтобы обсудить текущие усилия по передаче центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность в том, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.
Однако чтобы помешать вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон распустит приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткого Brexit".
23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк