Бойня на альпийском курорте: мужчина жестоко расправился с семьей бывшей

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В Австрии, где прошли досрочные парламентские выборы, задержали молодого мужчину, который сознался в убийстве пяти человек.

Утром 6 октября 25-летний мужчина явился в полицейский участок расположенного в Альпах курортного города Кицбюэль и заявил об убийстве своей бывшей девушки, ее семьи и нового парня. Об этом сообщает Associated Press.

Якобы ночью он явился в дом своей возлюбленной и расстрелял ее отца, мать, брата, а в спальне 19-летней девушки убил ее саму и ее 24-летнего бойфренда.

Для убийства злоумышленник использовал пистолет своего брата.

Напомним, ранее Украина экстрадировала в Австрию двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо и тренера Петера Зайзенбахера, которого на родине обвинили в растлении несовершеннолетних. Объявленный в международный розыск спортсмен пытался попасть в Украину из Польши. Теперь ему грозит почти 10 лет тюрьмы.

Мы также писали об аресте в Австрии отставного полковника местных Вооруженных сил, которого обвинили в шпионаже – он более 30 лет передавал России секретную информацию. В связи с этим глава МИД страны Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

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