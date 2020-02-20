Бойня в немецком Ханау: новые подробности, фото, видео

Следователи уже определили личность стрелка - им оказался немец

В Германии увеличилось до девяти количество жертв стрельбы в городе Ханау в центральной части страны.

О еще одном погибшем сообщили в местной полиции, не уточнив его личность.

"Число жертв, которые получили смертельные ранения на местах преступления на улицах Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти", – заявили правоохранители.

Изначально сообщалось о восьми погибших и пятерых пострадавших.

Тем временем, следователи отпустили мужчину, который был изначально задержан после стрельбы – он оказался непричастен к случившемуся.

В то же время, правоохранители сумели определить личность самого стрелка. Ссылаясь на собственные источники, газета Bild пишет, что следователи пришли с обысками к нему домой и обнаружили его мертвым.

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Видео: Reuters

На основании найденных дома у преступника предсмертной записки и видеообъяснения полиция пришла к выводу, что он руководствовался правоэкстремистскими мотивами. По информации издания, в записке говорится о том, что "определенные народы, выслать которых из Германии не представляется более возможным, должны быть уничтожены".

На этой почве произошедшее расследуется как теракт.

Также был временно задержан его отец.

Стоит отметить, что Украина уже выразила Германии свои соболезнования.

"Глубоко шокирован трагедией в Ханау. Мы выражаем наши глубокие и искренние соболезнования семьям погибших. В современном цивилизованном мире нет места столь ужасным преступлениям", – написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, что в ночь на 20 февраля неизвестный мужчина устроил стрельбу из ружья в двух кальянных и на площади расположенного в 20 км от Франкфурта 100-тысячного города Ханау.

А в октябре в Германии произошла другая атака – 27-летний ультраправый немец посреди бела дня открыл огонь из автоматического оружия по прихожанам, которые выходили из синагоги в городе Галле, и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Погибли два человека.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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