Один человек задержан после стрельбы в Германии

Полиция задержала одного человека после стрельбы в германском городе Ханау, в результате которой восемь человек погибли, пятеро пострадали. Об этом сообщила на своем сайте газета Bild.
Полицейские эту информацию пока не комментировали.
СМИ в онлайн-трансляции указывает, что погибшими могут быть этнические курды.
Стрельба произошла в двух кальянных Ханау в среду вечером. О мотивах преступника данных пока нет. По информации германских СМИ, он, скорее всего, действовал в одиночку.
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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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