Один человек задержан после стрельбы в Германии

Полицейские эту информацию пока не комментировали.

Полиция задержала одного человека после стрельбы в германском городе Ханау, в результате которой восемь человек погибли, пятеро пострадали. Об этом сообщила на своем сайте газета Bild.

Полицейские эту информацию пока не комментировали.

СМИ в онлайн-трансляции указывает, что погибшими могут быть этнические курды.

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Стрельба произошла в двух кальянных Ханау в среду вечером. О мотивах преступника данных пока нет. По информации германских СМИ, он, скорее всего, действовал в одиночку.

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Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбупосле того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Напомним, в Москве россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

Также сообщалось, что 14 ноября 2019 года в строительном колледже Благовещенска Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством. Кроме того, еще три человека получили ранения.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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