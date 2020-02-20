В Германии произошла стрельба на площади: есть погибшие

Неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, а затем на одной из площадей города

Минимум восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, а затем на одной из площадей города. Первоначально издание сообщало о четырех жертвах.

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Других подробностей пока не приводится.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбупосле того, как его остановили за нарушение ПДД.

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Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Напомним, в Москве россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

Также сообщалось, что 14 ноября 2019 года в строительном колледже Благовещенска Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством. Кроме того, еще три человека получили ранения.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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