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Brexit могут отложить до 2020 года: новый план Туска

Сегодня, 11:40

Чтобы такой план был принят, Туску придется заручиться поддержкой всех 27 стран-членов ЕС

Фото: AFP
Brexit могут отложить до 2020 года: новый план Туска //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0bc/b05/5c90bcb0594d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0bc/b05/5c90bcb0594d8.jpg Евросоюз Чтобы такой план был принят, Туску придется заручиться поддержкой всех 27 стран-членов ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй планирует попросить у Евросоюза очередную отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – до 30 июня. Письмо с соответствующим содержанием она отправит главе Европейского совета Дональду Туску 5 апреля, пишет Reuters.

В то же время, сам Туск разработал "гибкий" план (британские журналисты уже прозвали это flextension – "гибкий" и "продление") Brexit, который заключается в продлении процедуры на год – до 31 марта 2020 года – с возможностью выхода Соединенного Королевства до окончания отведенного срока.

Таким образом, Британия примет участие в выборах в Европарламент, а, когда сделка Терезы Мэй с Брюсселем будет принята, представители королевства выйдут, освободив свои мандаты для представителей других стран.

По данным сразу нескольких ведущих британских изданий на саммите 10 апреля он планирует сказать европейским лидерам, что таким образом можно будет избежать необходимости продлевать сроки выхода Великобритании каждые несколько недель.

Кроме того, так он создаст максимально гибкие условия для Великобритании, чтобы Лондон не мог утверждать, что Брюссель загнал его в ловушку.

Чтобы план был принят, необходима поддержка всех 27 стран ЕС, кроме Соединенного Королевства, однако журналисты уверены, что не все члены европейского содружества встретят такую идею с воодушевлением.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.


В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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Тег Великобритания, Европарламент, Туск, Евросовет, Дональд Туск, Мэй, брексит, Brexit

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Источники:

Интерфакс , ТАСС

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