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Парламент Британии отказался рассматривать альтернативы сделке по Brexit

Сегодня, 20:16

Голоса членов Палаты общин разделились поровну – по 310 "за" и "против", – но спикер палаты добавил свой голос к противникам

Фото: AFP
Парламент Британии отказался рассматривать альтернативы сделке по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4e8/92c/5ca4e892c5416.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4e8/92c/5ca4e892c5416.jpg Евросоюз Голоса членов Палаты общин разделились поровну - по 310 "за" и "против", - но спикер палаты добавил свой голос к противникам

Британский парламент не станет проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства.

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Против этого предложения лейбориста Хилари Бенна 3 апреля проголосовала нижняя палата британского парламента – Палата общин. Что примечательно, голоса депутатов разделились поровну – 310 "за" и столько же "против".

В таким случае, решающей оказалась позиция спикера Палаты общин Джона Беркоу, который, согласно парламентской процедуре, для разрешения подобных моментов получает право голосовать сам. Спикер высказался против проведения нового тура голосований.

Напомним, что недавно члены Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit.

Также ранее СМИ сообщили, что в таком случае глава правительства Тереза Мэй может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с выходом из ЕС.


В то же время Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза, чтобы ей хватило времени для переговоров с членами парламента.

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Тег Великобритания, Евросоюз, палата общин, брексит, Brexit

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Источник:

ТАСС

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