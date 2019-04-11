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Brexit не сулит ничего хорошего ЕС и Великобритании – президент Чехии

Сегодня, 16:51

Великобритания является государством, делающим наиболее крупные отчисления в бюджет Евросоюза

Фото: AFP

Президент Чехии Милош Земан уверен, что выход Великобритании из состава Евросоюза не принесет ничего хорошего организации и самому Соединенному Королевству. Об этом он заявил после состоявшихся в четверг в Пражском граде переговоров с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович, находящейся в республике с визитом.

"Brexit – неудачное решение, которое не сулит ничего хорошего Евросоюзу и Великобритании", - отметил он.

Милош Земан подчеркнул, что Великобритания является государством, делающим наиболее крупные отчисления в бюджет Евросоюза. Чехия, в отличии от нее, вносит в него меньше средств, чем получает оттуда в форме дотаций.

"Brexit, с точки зрения чешского бюджета, означает сокращение поступлений на 15%. Мы должны с этим смириться", - сказал Земан.

Он также не исключил возможность проведения в Великобритании в среднесрочной или отдаленной перспективе повторного референдума по вопросу ее членства в Евросоюзе.

Отметим, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказала надежду, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше, и сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло. 

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. 

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск. 

В среду вечером лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассматривали вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.


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Тег Великобритания, земан, Brexit

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ТАСС

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