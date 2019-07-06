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Brexit ощутимо подорвал позиции Британии на мировой арене – экс-глава МИ-6

6 июля, 16:23

Выходя из Европейского союза Великобритания серьезно рискует своей международной репутацией

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Выход Великобритании из Евросоюза серьезно ослабит ее позиции на мировой арене, а также разделил британское общество. Об этом в субботу в эфире вещательной корпорации BBC заявил бывший глава службы британской внешней разведки МИ-6 Джон Сойерс, руководивший ею в период 2009–2014 гг.

Он назвал "необдуманным" решение премьер-министра (2010–2016) Дэвида Кэмерона вынести на референдум вопрос о целесообразности членства Соединенного Королевства в ЕС.

"Решение принято, страна очень сильно разделена, наши позиции в мире серьезно ослабли", - констатировал Сойерс, отметив, что не считает ситуацию с Brexit "непоправимой", несмотря на то, что Великобритания сейчас "переживает очень сложный период".

"Есть достаточно опасений, поскольку, выходя из Европейского союза, мы серьезно рискуем нашей международной репутацией и устойчивостью британской экономики. Неудивительно, что люди, посвятившие себя служению интересам этой страны, обеспокоены тем, в каком направлении она движется", - сказал он.

Напомним, парламенту Британии предложили провести уголовное расследование вмешательства РФ в Brexit.

Напомним, Об этом заявил в пятницу экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявил что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.

Как известно, из-за проблем с принятием сделки по Brexit Тереза Мэй оставила занимаемый ею почти три года пост главы британского правительства.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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ТАСС

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