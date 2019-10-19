Brexit: стало известно, одобрил ли парламент Британии выход из ЕС

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Палата общин британского парламента приняла поправку об отсрочке Brexit. За предложение проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против — 306 депутатов.

"К сожалению, парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу (сделки с ЕС), поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", — сказал Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом и будет добиваться выхода королевства из ЕС 31 октября на условиях, утвержденных саммитом ЕС 17 октября.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", — сказал он.

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Напомним, парламент Великобритании впервые за почти 40 лет, начиная с 1982 года, собрался на заседание в субботу, чтобы обсудить и принять решение относительно выхода страны из Европейского союза.

Кроме того, мы писали, что даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября. По ее словам, новое партнерство Британии и ЕС будет основано на свободной торговле и дружественном сотрудничестве.



Также, в сделке об условиях сотрудничества Великобритании и Евросоюза после Brexit, которая была заключена 17 октября, удалось преодолеть главное препятствие – вопрос "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

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