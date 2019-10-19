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Brexit: стало известно, одобрил ли парламент Британии выход из ЕС

19 октября, 17:37

За выход проголосовали 322 депутата

/ Фото: AFP

Палата общин британского парламента приняла поправку об отсрочке Brexit. За предложение проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против — 306 депутатов.

"К сожалению, парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу (сделки с ЕС), поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", — сказал Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом и будет добиваться выхода королевства из ЕС 31 октября на условиях, утвержденных саммитом ЕС 17 октября.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", — сказал он.

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Напомним, парламент Великобритании впервые за почти 40 лет, начиная с 1982 года, собрался на заседание в субботу, чтобы обсудить и принять решение относительно выхода страны из Европейского союза.

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Кроме того, мы писали, что даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября. По ее словам, новое партнерство Британии и ЕС будет основано на свободной торговле и дружественном сотрудничестве.

Также, в сделке об условиях сотрудничества Великобритании и Евросоюза после Brexit, которая была заключена 17 октября, удалось преодолеть главное препятствие – вопрос "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Все подробности в спецтеме Brexit

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