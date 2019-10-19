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Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit

19 октября, 23:45

По словам премьера, закон не принуждает его это делать

Фото: UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

Фото: UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вести переговоры с Евросоюзом об отсрочке Brexit.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает ВВС.

"Я не буду вести переговоры с ЕС об отсрочке, и закон также не принуждает меня это делать", - подчеркнул премьер-министр.

Он не был "испуган или встревожен" решением депутатов, добавил Джонсон, и все еще верит, что для Великобритании было бы лучше всего покинуть ЕС в конце этого месяца на основании его "отличной сделки" с Брюсселем.

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Как сообщалось, парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского союза. В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit Палата общин приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предусматривающую новую отсрочку Brexit. Таким образом, было решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок – 31 октября.

Между тем после решения парламента Великобритании отложить голосование по соглашению о Brexit в Европейской комиссии призвали британское правительство как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах.

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