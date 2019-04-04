Британия может принять участие в выборах в Европарламент
Если до проведения выборов Brexit не состоится, британские партии могут на законных основаниях избираться в Европарламент
Великобритания может принять участие в выборах в Европейский парламент, которые пройдут в ЕС с 23 по 26 мая, заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.
Он не исключает этого, потому что, если к тому времени Соединенное Королевство не покинут Евросоюз, у него будут все на то права.
"Если мы будем оставаться членами Европейского союза, то тогда, согласно праву международного договора, нам будет необходимо провести европейские парламентские выборы", — сообщил он, выступая в Палате общин 4 апреля.
В то же время, сам Баркли отрицательно относится к такому развитию событий.
"Проведение европейских парламентских выборов через три года после того, как страна проголосовала за выход, нанесло бы ущерб нашей политике в целом", — подчеркнул министр.
Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.
Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.
В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Британия может принять участие в выборах в Европарламент". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переговоры Мэй с оппозицией по Brexit: появились детали
Мэй и глава британской оппозиции согласовали план дальнейшей работы по Brexit
В Евросоюзе назвали условия переноса даты Brexit
Дата выхода Соединенного Королевства из Евросоюза рассчитана на январь или апрель 2020 года
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit
По словам премьер-министра, выход со сделкой – это наилучшее решение
У ЕС кончается терпение относительно Brexit – Юнкер
Глава Еврокомиссии ожидает, что британский парламент согласует дальнейшие шаги в ближайшие дни