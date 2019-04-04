Британия может принять участие в выборах в Европарламент

Если до проведения выборов Brexit не состоится, британские партии могут на законных основаниях избираться в Европарламент

Фото: AFP

Британия может принять участие в выборах в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e9/d86/5ca5e9d8608cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e9/d86/5ca5e9d8608cd.jpg 2019-04-04T14:36:28+03:00 Евросоюз Если до проведения выборов Brexit не состоится, британские партии могут на законных основаниях избираться в Европарламент

Великобритания может принять участие в выборах в Европейский парламент, которые пройдут в ЕС с 23 по 26 мая, заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

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Он не исключает этого, потому что, если к тому времени Соединенное Королевство не покинут Евросоюз, у него будут все на то права.

"Если мы будем оставаться членами Европейского союза, то тогда, согласно праву международного договора, нам будет необходимо провести европейские парламентские выборы", — сообщил он, выступая в Палате общин 4 апреля.

В то же время, сам Баркли отрицательно относится к такому развитию событий.

"Проведение европейских парламентских выборов через три года после того, как страна проголосовала за выход, нанесло бы ущерб нашей политике в целом", — подчеркнул министр.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.

В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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