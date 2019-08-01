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Британия в три раза увеличит количество пограничников из-за Brexit

Сегодня, 12:09

500 человек уже проходят процесс трудоустройства, и еще 500 будут нанят в конце октября и позже

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Британия в три раза увеличит количество пограничников из-за Brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Евросоюз 500 человек уже проходят процесс трудоустройства, и еще 500 будут нанят в конце октября и позже

В свете выхода Великобритании из Евросоюза, который она может покинуть не позже 31 октября, власти королевства приняли решение увеличить штат пограничной службы на тысячу человек.

Об этом 31 июля сообщил главный секретарь Казначейства Соединенного Королевства Риши Сунак.

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"У нас уже работают 500 новых сотрудников пограничной службы. И, как мы объявили сегодня, еще 500 уже проходят процесс найма на работу. Данные процедуры были централизованы и ускорены, поэтому еще 250 приступят к работе в конце октября, а еще 250 — в последующие месяцы", — сказал Сунак.

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Чиновник добавил, что за последние два финансовых года правительство выделило в общей сложности 4,2 млрд фунтов стерлингов (5 млрд долларов) на усиление таможенной инфраструктуры.

Поскольку по итогам Brexit Великобритания собирается покинуть европейский единый рынок и таможенный союз ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что новое правительство Великобритании выделит дополнительно 2,6 млрд долларов для подготовки к "жесткому" Brexit – то есть, выходу Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки о дальнейших отношениях Лондона и Брюсселя. 

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза.

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Великобритания пограничники брексит Brexit

Источник: ТАСС

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